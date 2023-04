Mihkel Nestor: ostjate mõttepaus on pannud kinnisvaraarendajad ootele

Kui koduostjad on esialgsest ehmatustest juba taastumas, siis nüüd plaanivad jalga puhata kinnisvaraarendajad.

Elamuehituses jääb rahulikuks

Lõppeval nädalal avaldas statistikaamet värskeid andmeid ehitus- ja kinnisvarasektoris toimuva kohta. Sealt vastu vaatav pilt tekitab vastakaid tundeid. Endisest tõusulainest, millel kinnisvarasektor seni on sõitnud, räägib veel selle aasta esimeses kvartalis välja antud suur hulk kasutuslubasid uutele elamispindadele. Kui keskmiselt on viimastel aastatel saanud ühes kvartalis kasutusloa umbes 150 000 m2 uusi eluruume, siis selle aasta alguses küündis see 185 000ni. Varasemalt on sama number suurem olnud ainult 2020. aasta II kvartalis, kui lube väljastati 195 000 m2-le.

