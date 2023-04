Mulgimaa naine avas Lihulas vana mööbli kodu

Fotod: Urmas Lauri

Kui viieaastane Vesta Vendel Mulgimaal memme juugendstiilis mööblit täis tuppa sattus, ei olnud võimalik last sealt enam välja saada.

„Olin lummatud,” ütleb ta viiskümmend aastat hiljem Lihulas omanimelises vanavarapoes – Vesta värkstoas. Viieaastase tirtsu lummusest tõdemuseni, et see ongi see päris oma tee, kulus peaaegu pool sajandit. Kolm aastat tagasi läks eluaeg logistikuna leiba teeninud Vesta õppima seda, mis teda päriselt huvitab – restaureerimist. Kolm nädalat tagasi avas ta Lihula mõisa mäe nõlva all moonakamajas väikese poe, Vesta värkstoa, antiigi- ja vanavaraäri, kus leidub mida iganes – eestiaegsest sulasekapist ja söetriikrauast leivalabida ja vindlavändani.

4. aprillil võtab Vesta külalised vastu, nagu oleks ta värkstuppa sündinud – seljas taljes jaki ja maani seelikuga murtudroheline mõisapreili argikostüüm, sealtsamast kõrvalt Lihula mõisa riidekirstust leitud. „Täpselt minu värv, on ju?!” hüüatab Vesta, kaob tibatillukesse köögiorva, serveerib krapsilt kohvi ja marjarulli, laud on toekas, eestiaegne, kuidas siis muidu, ja näitab kardinaid akna ees – abikaasa vanavanaema varasalvest, puhas puuvill ja peenike pits. Ersatskaubal Vesta värkstoas kohta ei leidu. Kõik on seal õige ja eht.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!