Lihulas mõisamäe nõlva all väikest vanavaraäri pidav Vesta Vendel tegi kolmapäeval helilooja Arvo Pärdile oma värkstoas väikese ringkäigu.

Kui Vendel nägi õuele pööranud autost Arvo Pärti välja astumas, oli üllatus suur. „Trimmerdasin õue peal, näen, et autost astub välja Arvo Pärt. Mul kukkus trimmer käest maha,“ ütles Vendel. „Lõin ehmatusest käed suu ette, et kuidas see võimalik on.“

