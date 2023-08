Haapsalu toomkirikus kohtuvad Tüür ja Pärt

Laupäeva õhtul kohtuvad Haapsalu toomkirikus Pärdi päevade kontserdil helilooja Erkki-Sven Tüüri ja Arvo Pärdi looming kammerkoor Collegium Musicale esituses.

„Kui mõelda elavaid heliloojad, siis Pärt ja Tüür on kindlasti ühed tuntumad maailmas,” ütles Collegium Musicale tegevjuht Kristel Üksvärav.

Pärdi päevade kontsertidel on festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste pannud Pärdi muusika kõlama dialoogis mõne teise helilooja loominguga. Et dirigent Endrik Üksvärava käe all tegutsev Collegium Musicale on kokku kõlama pannud just Tüüri ja Pärdi, on dirigendi end otsus. „Ka Pärt ja Tormis oleks kokku sobinud, aga kuna selline kooslus oli juba olemas, siis võtsime Tüüri,” ütles Kristel Üksvärav. Tema sõnul on tänavu oktoobris 13. sünnipäeva tähistav kammerkoor mõlema helilooja loomingut esitanud asutamisest alates.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!