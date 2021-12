Haapsalu koguduse teenetemärgi pälvis Endrik Üksvärav

EELK Haapsalu püha Johannese koguduse teenetemärgi ehk Johannese risti pälvis dirigent ja laulja Endrik Üksvärav.

Üksvärav (sündinud 1980) on lõpetanud muusika- ja teatriakadeemia kooridirigeerimise erialal ning saanud samal erialal ka magistrikraadi. Ta on juhatanud mitut puhkpilli- ja kammerorkestrit ning mitut kammerkoori. 2010 sügisel pani ta aluse kammerkoorile Collehgiukm Musicale. Endrik Üksvärav on osalenud Neeme Järvi, Paavo Järvi ja Eri Klasi meistriklassides. 2012 alustas ta õpinguid Haagi konservatooriumis vanamuusika laulu erialal. 2011 sai ta aasta noore dirigendi auhinna ja 2012 rahvakultuuri sihtkapitali aastaauhinna. Samal aastal sai ta kultuuriministeeriumi noore kultuuritegelase stipendiumi.

2018 pälvis ta kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia koos kammerkooriga Collegium Musicale.

Haapsalus Üksvärav ligi kümme aastat laulnud solistina jõuluöö missal. Igal aastal on ta andnud oma kooriga kontserte toomkirikus. 2021 oli ta eesti-rootsi laulupeo peadirigent.

Teenetemärk antakse üle 27. detsembril Haapsalu toomkirikus.

Haapsalu koguduse teenetemärgi on saanud

2003 – Haapsalu koguduse liige Heino Noor ja vanamuusika festivali juht Toomas Siitan.

2004 – Haninge sõpruskoguduse õpetaja praost Martin Marcolla (Rootsi).

2005 – koguduse juhatuse esimees aastatel 1976-1991 Ülo Niin.

2006 – ajakirjanik Anneli Ammas.

2007 – koguduse diakooniatöötaja Evi Süsi.

2008 – Loviisa sõpruskoguduse õpetaja praost Veli-Matti Hynninen (Soome).

2009 – pikaaegne kirikumees Arnold Korjus.

2010 – Korsnäsi sõpruskoguduse õpetaja Guy Kronqvist (Soome).

2011 – koguduse ja praostkonna muusikajuht, organist ja koorijuht Lia Salumäe.

2012 – koguduse juhatuse liige Sulev Saareväli.

2013 – pikaaegne piiskopilinnuse sihtasutuse juhataja Ülla Paras.

2014 – Rendsburgi sõpruskoguduse pastor Joachim Haeger (Saksamaa).

2015 – fotograaf Arvo Tarmula.

2016 – EELK vikaarõpetaja Kristel Engman.

2017 – Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

2018 – Haapsalu koguduse toomkoori dirigent ja helilooja Sirje Kaasik.

2019 – misjonär, õpetaja Kari Tynkkynen.

2020 – koguduse vabatahtlik diakooniatöötaja Malle Allmere.

2021 – dirigent ja laulja Endrik Üksvärav.