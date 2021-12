Hannes Rumm: raamatu kirjutamine on nagu maratonijooks

Esmaspäeval tutvustas Hannes Rumm Haapsalu raamatukogus oma raamatut ENSV ülemnõukogu juhataja ja riigikogu esimees Ülo Nugisest.

„Ülo Nugis. Mees, kes vormistas iseseisvuse“ on Rummi esimene raamat. Hooandjas raamatu väljaandmiseks toetust kogudes kirjutas autor: „Nagu elus mõnikord ikka juhtub, viib üks asi teiseni. Talvel kutsuti mind stsenaristina tegema dokumentaalfilmi Ülo Nugisest. Avastasin Nugise eluloost palju põnevat. Paraku mahub filmi „Riigikogu direktor“ vaid väike osa kogutud teadmistest. Seetõttu otsustasin Ülo Nugise eluloo raamatuna kirja panna, sest see on kaante vahele saamist väärt.“

