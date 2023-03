Risti tuulepargi saatus selgub kolme kuu pärast

Suure tõenäosusega annab kaks aastat tagasi tuulepargi ehituse ära keelanud Lääne-Nigula vallavolikogu juunis loa Risti külje alla tuugenid püsti panna.

„Usun, et jõuame heakskiitva otsuseni,” ütles Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Mikk Lõhmus Lääne Elule. Kaks aastat tagasi oli just Lõhmus vallavanemana see, kes koos toonase vallavolikogu esimehe Neeme Suurega koostas tuuleparki keelava eelnõu, mida volinikud ülekaalukalt toetasid.

Tuulepargi rajaja Enefit Green kaebas otsuse kohtusse ja sai õiguse, aga kaotas kohtuteed tallates kaks aastat. Nüüd on Lõhmus koostanud eelnõu, mis lubab tuulepargi rajada – küll veidi väiksema ja madalama. „Oleme leevendavaid ja hirmu vähendavaid punkte sisse kirjutanud,” märkis Lõhmus.

