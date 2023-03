Tallinn paneb Riguldi mõisa müüki

Tallinna linnavalitsus otsustas panna avalikul enampakkumisel müüki Läänemaal asuva Riguldi mõisa kirjutas ERR.

Mõisahoonete ja kinnistu alghinnaks on avalikul enampakkumisel on 79 600 eurot.

Tallinna linn, kellele mõisahoone kuulub 2002. aastast, otsustas mõisa müüa, sest ei vaja enam lagunenud mõisahoonet. Korralduse seletuskirjas öeldakse, et praeguseks on hoone pikalt seisnud tühjana ning on väga halvas seisukorras.

Tallinn taotles Riguldi mõisa maa enda omandusse 2000. aastal, kuna mõis oli toona Tallinna I eriinternaatkooli (praegune Tondi kool) kasutuses. Kümmekond aastat tagasi kavandati erivajadustega noorte kodu.