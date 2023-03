Mara Ljutjuk: kui ma ei tegele loominguga, lähen segi

Kunstnik ja kuraator Mara Ljutjuk peab enda jaoks ühtviisi tähtsaks kunsti, muusikat ja emadust.

Haapsalu kunstikooli järjekordse kunstiampsul ehk lõunatunnil kunstnikuga oli külaliseks Mara Ljutjuk, keda haapsallased teavad kõige rohkem Evald Okase muuseumi kaudu.

„Tunnen, et ma koosnen nagu kolmest osast,” ütles Ljutjuk kohtumisel, kuhu oli kogunenud toatäis kunstihuvilisi. Need kolm osa on Ljutjuki jaoks emaks olemine, kunst ja muusika. „Väga suur osa minust on ema – mul on kolm last, kellele väga palju aega pühendan, leian, et see on üks olulisemaid asju mu elus,” ütles ta. Ljutjuki sõnul valivad naiskunstnikud sageli lasteta tee. „See on arusaadav, aga mina küll tunnen, et lapsed on andnud mulle nii tohutult palju.”

