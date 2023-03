Winny Puhh avab lastekoori saatel HÕFFi

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali avatseremoonia mängib tänavu eriliseks ansambel Winny Puhh.

Armastatud punkbänd astub esimest korda üles lastekoori saatel – koos Haapsalu linna algkooli mudilaskooriga tuuakse kuulajate ette üks kosmiliselt raju šedööver.

Mis see on ja mis laval täpsemalt juhtub, on saladus.

Avatseremoonia toimub 28. aprillil kell 19.30 Haapsalu kultuurikeskuses.

Eriline on ka festivali avafilm, 1959. aastast pärit muinasjutufilm „Sampo”, mis on nüüdseks restaureeritud ja omandanud Soomes kultusteose staatuse. Film levis omal ajal üle terve maailma, kõige kurioossemal kombel Ameerikas – 20 minutit lühemaks lõigatuna kandis see pealkirja „Päev, kui maa külmus”, mille reklaamlause kuulutas: „Kõige judisemaajavam terror, mis iial kogetud!”

Põhjala emand Louhi röövib nõidust kasutades Kalevala sepa Ilmarise õe Annikki, lubades ta vabastada, kui sepp taob talle Sampo – imeveski, mis jahvatab rikkust. Puhkeb eepiline võitlus hea ja kurja, valguse ja pimeduse vahel.

Suurejooneline seiklusfantaasia, mis valmis koostöös Nõukogude Liiduga ja mille režissööriks on muinasjutufilmide absoluutne meister, Cannes´i ja Veneetsia festivalil auhinnatud Aleksandr Ptuško, on oluline ka meile – selles mängib Eve Kivi.

Oma esimeses suures rahvusvahelises rollis esinev Kivi kehastab naispeategelast Annikkit, kelleks kandideeris 300 näitlejat mitmest riigist. „Kivi või mitte keegi!” põrutanud filmi lavastaja enne võtete algust rusikaga lauale, kui eestlanna asemele soovitatud võtta teine, tuntum näitleja. „Mulle on vaja tema süütuid silmi!”

Festivali avamise puhul rullitakse Haapsalus lahti ka veripunane vaip, kus tervitab külalisi Soome rahvuskangelane Väinämöinen isiklikult. Haapsallu on oodata ka Eve Kivi ennast – linastus on ühtlasi kummardus armastatud näitlejale, kes tähistab mai alguses oma 85. sünnipäeva.

Avatseremoonia ja -filmi pileteid saab tänasest osta Piletilevist. Pilet maksab kuni 31. märtsini 13 eurot, alates 1. aprillist 15 eurot. Sooduspileti hind on 31. märtsini 10 eurot, alates 1. aprillist 12 eurot. Tasuta pääsevad avamisele festivali passiomanikud. Kuni 31. märtsini on passid festivali koduleheküljel müügil 55-eurose soodushinnaga.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 28.-30. aprillini.