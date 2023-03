Homsest on siseveekogude jääle minek keelatud

Viimastel nädalatel on õhutemperatuur püsinud termomeetri plusspoolel ning soe ilm on muutnud siseveekogude jää hapraks. Sellistes oludes on jääle minek eluohtlik ning õnnetuste vältimiseks keelab Päästeamet homsest Eesti siseveekogude jääle mineku.

„Eesti eri paigus on jääolud ebaühtlased – on piirkondi, kus siseveekogude jää on juba ära sulanud, kuid on neidki veesilmi, kus jää on veel peal. Küll aga tuleb meeles pidada, et jää, mis esmapilgul võib tunduda veel inimese kandmiseks piisavalt tugev, on tegelikult soojakraadide käes ohtlikult rabedaks muutunud ning sellele minek on ohtlik,“ selgitas Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.

„Jääalune vesi on külm – vaid paar kraadi üle nulli. Nii külmas vees peab täiskasvanu vastu kümmekond minutit, laps aga veelgi vähem,“ lisas Virkala. Seetõttu tasubki lapsevanematel teha selgitustööd ja rääkida ka pere pisematele jääga kaasnevatest ohtudest.

Märtsikuus on päästjad reageerinud paarikümnel korral väljakutsetele, kus inimene on siseveekogu jääl ohtu sattunud. Sageli on ohust andnud Häirekeskusele teada tähelepanelikud elanikud ning tihti on väljakutsed olnud tingitud sellest, et õhukesele jääle on läinud lapsed.

Sel aastal on vesi nõudnud ühe inimelu.