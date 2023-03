Juhtkiri: lõpp salatsemisele

Kiltsi tee auditist tuleb ühe probleemina üheksast välja asjaolu, mida Haapsalu on kasutanud kõigi viimaste aastate tee-ehitustega – salatsemine. Linna kodulehel ei ole olnud ühegi tee-ehituse hankeplaani. Seetõttu pole linlastel olnud aimugi, mis plaanid linnavalitsusel on.

Veel vähem on loota projekte ja visuaale selle kohta, mida linnavalitsus teeremondi käigus lisaks asfaldivahetusele kavandab. Ega ajakirjanikud, veel vähem aga linnakodanikud, saa korralikke vastuseid ka oma küsimustele. Ometi on tegu ehitustega, mis on mõeldud kõigile kasutamiseks.

