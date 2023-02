Eesti suhtlus Venemaaga on vähem kui aastaga vähenenud peaaegu olematuks. Turismireisile või niisama sinna vaevalt ka keegi kipub, ometi on neid, kellel on sinna töö pärast vaja sõita. Nüüd tuleb välja, et sinna ei saa ka siis, kui vaja on.

Eesti evangeelse luterliku kiriku piiskop Tiit Salumäe jäi Venemaa viisata, kuigi tema haldusalas on ka kõik EELK kogudused väljaspool Eestit, ja kutsuti teda Venemaale just tööasjus

