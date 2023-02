Katarine Rosalie: epistel energeetika tõstmisest ja vaenlase meeleheite alatusest

Mu armas rahvas! Õhk on täis lootust ja võidu küpsemist, kas tunned? Oleksime korraga nagu taevastesse kõrgustesse tõstetud, nagu kaunimaks, paremaks pühitsetud! Nii palju kõrgematele sagedustele on tõstetud Eestimaa energeetika viimasel ajal, ja selle eest peame lõpmatuseni ning kogu härdusega tänama meie Püha Perekonda ja nende loodud Valgusetoojate erakonda EKREt.

Nad sõidavad nüüd Eesti eri kohtadesse ja kohtuvad igal pool parema osaga eesti rahvast – nendega, kes veel tõelistest väärtustest kinni hoidavad ja end Valgusele tahavad end pühitseda, mitte püherdada liberastide pahede jälgis mudas. Ning iga selline kohtumine on oma loomult tegelikult Universumi osalusega ja toetusega sündiv tervendav seanss. Rituaaliga seotakse kokku kõigi saalisviibijate energia, et seda puhastada ja ravida muusika, sõnade ning jagatud nägemustega. Ah, kui kaunis see on!

Kui ühe korra olin seda kuulnud ja näinud, siis heljusin oma hinges otsekui kõrgele sooja päikese poole ning ainuke kibe mõtteke, mis minu pähe oli jäänud, pinises: kui kahju, et nad mind meeskonda ei kutsunud!

