Vene nobelist Tallinnas: Putin on noored kaotanud

Eelmisel nädalal käis teist aastat järjest Tallinnas Eesti inimõiguste instituudi aastakonverentsil esinemas viimane Venemaa Nobeli preemia laureaat Dmitri Muratov.

Muratov pälvis ajalehe Novaja Gazeta peatoimetajana Nobeli rahupreemia 2021. aasta sügisel kahasse Filipiinide ajakirjaniku Maria Ressaga. Loomulikult näitas Nobeli komitee sellise valikuga toetust vabale ajakirjandusele neis riikides, kus ajakirjanikud riskivad tööd tehes oma vabaduse ja eluga.

Vaid veidi pärast Muratovi mullust esinemist ründas Venemaa Ukrainat. Ajalehe Novaja Gazeta toimetus otsustas ise ilmumise lõpetada, sest sõjaaegse tsensuuri tõttu ei oleks nad saanud enam tõde rääkida.

Osa lehe ajakirjanikke jäi Venemaale, ka Muratov. Teine osa pages läände ja annab nüüd välja ajalehte Novaja Gazeta Europe, mille toimetus asub Riias.

Enne sõda viitas Muratov Tallinnas Kremli tellitud avaliku arvamuse küsimustele ning kinnitas, et Putin pole Ukrainat veel rünnanud ainult sellepärast, et 70 protsenti venelastest on sellele vastu: „Ehkki Vene televisioonipropaganda on ramminud igasse 145 miljoni inimese ajusse.”

Nagu tagantjärele tarkusega teame, ei hoolinud Putin ka venelaste vastuseisust.

