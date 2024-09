Minu jaoks lõppes meie lähiajaloos terve oluline ajastu, kui Siim Kallas nädal tagasi teatas: „Aeg on täis, aitab küll.“ Pärast seda pakkis Kallas oma riigikogu tööruumis isiklikud asjad kokku ja sõitis nendega Viimsi koju pensionipõlve pidama.

Selle otsuse peale ei imestanud keegi, seda enam, et 75aastane mees tunnistas ausalt: „Aastad teevad oma töö ja tervis on ka nii, nagu ta on, seal jätkamine ei ole enam mugav.”