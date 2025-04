Venemaa kandis pensioni vaid üksikutele sõjaveteranidele

Kuula artiklit, 2 minutit ja 44 sekundit 0:00 / 2:44

Venemaa Föderatsioonilt laekumata maksete tõttu ei ole Eestis elavad Venemaa pensionärid juba veebruarist saanud kätte oma pensioni; eelmise nädala lõpus tehti ülekanne vaid seitsmele Teise maailmasõja veteranile, samas kui laekumata pensionide summa küündib ligi 680 000 euroni.

Venemaa on alates veebruarist jätnud täitmata kohustuse maksta nende väljateenitud pensioni tuhandetele Eestis elavatele Venemaa pensionäridele. Selget põhjendust ei ole Eestile siiani antud. Eelmisel nädala neljapäeval, 10. aprillil, laekus sotsiaalkindlustusameti kontole 7000 eurot ning tegemist oli kvartaalse pensioniga seitsmele inimesele, kes on Venemaa info kohaselt Teise maailmasõja veteranid.

Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul näitab see, et ülekanded on tegelikult võimalikud ning täiesti põhjendamatu on Venemaa pensioni- ja sotsiaalkindlustusfondi varasem selgitus, et ülekandeid ei saa teostada sanktsioonide tõttu.

Artikkel jätkub peale reklaami

Oma pensioni ootab praegu ligi 4000 Eestis elavat Venemaa pensionäri. „Eesti jaoks on arusaamatu, et Venemaa ei kohtle oma pensionäre võrdselt ning makstud on küll siinsetele veteranidele, kuid ülejäänud inimesed on alates veebruarist ikka ootel ning Venemaa ei täida oma kodanike ees võetud kohustusi,“ lisas sotsiaalminister.

Eelmisel nädalal laekunud pensionide saajaiks olid Teise maailmasõja veteranid, kellele makstakse tavapäraselt kõrgemaid pensionisummasid. Ülejäänud inimestele lubati raha kanda aprilli lõpuks.

Laekumata rahata on jäänud tuhanded Eestis elavad ja Venemaa pensioni saavad eakad vaatamata lähenevatele ülestõusmispühadele. Kokku maksab Venemaa pensioni umbes 4000 inimesele, kellest valdav osa on vanaduspensioni ealised. Vaid 262 inimest saavad ainult Venemaa pensioni, ülejäänute pension koosneb nii Eesti kui ka Venemaa pensionist. Suurem osa nendest pensionisaajatest on töötanud ka Eestis ja neil on õigus ka Eesti pensionile m mis on keskmiselt ligi 600 eurot kuus, mille Eesti on neile õigeaegselt välja maksnud.

Eesti samal ajal on täitnud ja täidab oma Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni sotsiaalkindlustuslepingust tulenevad kohustusi, mille alusel maksab Eesti Vabariik pensioni ligi 5400-le Venemaal elavale pensionärile, kes on oma pensioni välja teeninud Eestis.

Sotsiaalkindlustusamet on teada andnud, et Eestis elavad Venemaa pensionärid, keda maksete viibimine tugevalt mõjutab, võivad vajadusel taotleda toimetulekutoetust kohalikust omavalitsusest.

Venemaa on pärast täiemahulise sõja alustamist Ukrainas ja sellele järgnenud sanktsioonide kehtestamist ka varem viivitanud oma Eestis elavatele pensionäridele pensioniraha ülekandmisega.