Politsei: arvutikelm varastas Vormsi elanikult 2900 eurot

Arvutikelmus

7. detsembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 2. detsembri õhtul kella 18 paiku soovis Vormsi valla elanik minna Google’i otsingumootorit kasutades LHV internetipanga lehele, aga sattus enesele märkamatult võltsitud pangalehele. Inimene sisenes panka ja kohe pärast sisse logimist oli pangaarvelt kadunud 2900 eurot, mis oli kantud võõra isiku Iirimaal asuvale arveldusarvele. Kelmusega tekitatud kahju on 2900 eurot.

Vargus

7. detsembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Lääne-Nigula vallas on vahelaost varastatud hakkepuiduks mõeldud materjali. Vargusega tekitatud kahju on ligemale 5900 eurot.