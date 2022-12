Lääne Elu paberleht laupäeval, 3. detsembril

Elektrikatkestuse korral on kõige haavatavamad kortermajade elanikud

Ulatusliku ja pikalt kestva elektrikatkestuse korral on kõige haavatavamad just korterites elavad inimesed, kellel puuduvad alternatiivsed võimalused sooja ja vee saamiseks. 70 kortermaja haldava Haapsalu Linnamajanduse juhi Peeter Vikmani sõnul on tuleva aasta alguses plaanis hakata korteriomanikega arutama, kuidas kriisiks valmistuda ja mida elanikud oma majja soovivad.

Aigar Vaigu: matemaatikas on kõik lubatud

Neljapäeval peeti Taebla koolis kolmandat korda matemaatikapäeva. Matemaatikaülesannete lahendamise võistluse võitjale oli kohalik ettevõtja Urmas Mullo välja pannud 500eurose preemia – parim noor matemaatik saab viie kuu jooksul stipendiumiks sada eurot.

Kuldse ja sinise silmaga kassid, kes ei loe aastaid

Lääne Elu ajakirjanikult Kaie Ilveselt ilmus uus raamat, mis räägib nagu kasside „Sada aastat üksildust” eri põlvkondade kulgemisest aja voos. Peamiselt lastekirjandust välja andva väikekirjastuse Ärkel uudisteos võiks pealkirja – „Lihtsalt üks kass” – ja raamatukaupmeeste määratluse – lastekirjandus nooremale koolieale – järgi olla üks leplik loomaraamat armsatele lapsukestele, kes hellalt kiisusid paitavad ja võibolla teinekord patuasjana neid sabastki sikutavad. Tegelikult midagi sarnast raamatus peaaegu ei ole.