Lääne Elu paberleht laupäeval, 13. aprillil

Risti loobub Circle K tankla ootuses Lääne Väravast

Risti osavallakogu saatis Lääne Värava ehitamise kava prügikasti ja selle asemele ehitab Risti sissesõidutee äärde oma tankla Circle K. „Circle K tuleb, seal ei ole enam küsimust. On olnud erinevad põhjused, miks see protsess on olnud aeglane, aga ta on olnud vääramatu,” ütles Risti osavallavanem Rein Kruusmaa.

Aivo Paljsasmaa: tõde ja õigus ristasid mõõgad

Vehkleja Sten Priinits tunneb praegu väga ehedalt elus esinevat ebaõiglust. Paraku on inimesed seda kogenud läbi aegade ja kogevad kindlasti edaspidigi. Eesti epeemeister treenis õhinal Pariisi olümpiamängudele viiva turniiri nimel. Antidopingu asjamehed tegid oma tööd, aga ei saanud Priinitsat aasta jooksul kolmel korral kätte. Etteantud normide kohaselt peab sportlast nüüd karistama.

Elin Toona lugu: kui muinasmaast jääb alles vaid meri

Tallinna koolide teatritrupi KOKK lavastus kirjanik Elin Toona lapsepõlvest paguluses tõi kolmapäeval Läänemaa ühisgümnaasiumi saali rahvast puupüsti täis. Ei oska arvata, mis tundeid tekitas 86aastase Elin Toona lapsepõlvelugu Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilastes, aga saal oli hiirvaikne ja elas kaasa. Ehk osalt ka põhjusel, et laval olid eakaaslased. Kindlasti aga põhjusel, et see, mis maha mängiti, oli päris lugu, mitte fiktsioon või millegi ainetel.