Juhtkiri: Haapsalu parkimisanarhia

Seni on Haapsalus parkimisanarhia kestnud vaid suviste suurürituste ajal, kui kitsad vanalinna tänavad pargitakse nii umbselt täis, et isegi sõiduautoga on seal vahel võimatu liigelda. Nüüd algas Haapsalus ka talvine parkimisanarhia – autojuhid on sujuvalt võtnud suvel ehitatud rattatee kasutusele parklana. Seda hoolimata tõigast, et Taksi pubi esisega lõppeva parkimisala lõpus on märk, mis keelab autodel peatumise. Posti tänaval pargitakse peatumist keelava märgi alla otse rattateele.

Pärast esimese lume maha sadamist teehooldajate tähelepanu suvel rajatud rattateele enam ei jagunud. Linnavalitsuse esimene põhjendus oli, et rattatee puhastamine polegi prioriteet, vaid seda kasutatakse sõiduteelt lükatud lume ladustamiseks – kitsal tänaval pole võimalik lumekuhja tänava serva lükata. Ometi on vähemalt praegu sõiduteeäärselt rattateelt lund lükatud, sest lumehange autod vaevalt et oleks parkima hakanud. Kuigi rattatee peaks olema aasta ringi hooldatud, pole linnavalitsuse esmane plaan õigusvastane, sest rattateele ei viita ükski posti otsas asuv liiklusmärk. Seda märgistab ainult asfaldile joonistatud ratta kujutis, mis aga lume alt kuigivõrd välja ei paista. Nii kehtibki Posti tänaval taas reegel: pole märki, pole probleemi.

Jääb mulje, et linnavalitsuse meelest kaovad ratturid lume saabudes tänavatelt. Kuigi suurem osa rattureid on tõesti oma sõiduvahendi talvekorterisse tõstnud, on küllalt palju neidki, kes jäävad rattale truuks ka kõrgete lumevallidega. Ka neil on õigus ohutult liigelda, mitte manööverdada kõnniteel kõndivate inimeste vahel. Just ratturitele ohutu liiklemise võimaldamiseks ehitatigi Posti tänavale remondi käigus eraldi rattarada. Nüüd aga tundub, et ratturid on taas muutunud teisejärguliseks. Kui praegu rattatee nii lihtsalt autodele loovutada, siis pole välistatud, et harjumusest jätkavad autojuhid rattateel parkimist ka suvel.