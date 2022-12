Haigla lõpetab külastuskeelu

Esmaspäevast lõpeb Läänemaa haiglas oktoobris koroonaviiruse leviku tõttu välja kuulutatud külastuskeeld.

Läänemaa haigla ravijuht Alge Vare ütles eile, et julguse külastuskeeld lõpetada andis haiglale see, et koroonaviirus näib Läänemaal taanduvat. Tema sõnul pole vähemalt nädal aega erakorralise meditsiini osakonda pöördunute seas olnud koroonaviirusega nakatunuid. „Kindlasti ambulatoorsete haigete seas neid on,” ütles Vare.

Esmaspäevast võib haiglas olevat inimest külastada korraga mitte rohkem kui üks inimene ning külastus võib olla kuni poole tunni pikkune. Samuti tuleb haigla ruumides kanda meditsiinilist maski ja külastaja peab olema terve. „Me ei taha, et viirus jälle levima hakkaks,” põhjendas Vare nõudeid.