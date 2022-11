Galerii: Canzone advendikontsert tõi kiriku kuulajaid täis

Fotod Kaire Reiljan

Tütarlastekoori Canzone kontsert tõi laupäeval Haapsalu toomkiriku puupüsti kuulajaid täis.

Haapsalus on juba traditsiooniks saanud, et advendiaja juhatab sisse just Canzone kontsert. Piiskop Tiit Salumäe sõnul on see juba 20 kord, kui tüdrukud toomkirikus sel puhul laulavad. Ta lisas, et see on nii pikk aeg, et paljud lauljad polnud sel ajal veel sündinudki.

Dirigentide Ulrika Graubergi ja Eneken Viitmaa juhatamisel esitas koor muuhulgas tulevasuvise noorte laulupeo repertuaari.