Aivo Paljasmaa: pall löödi mängu

Enne palli mängu löömist tuuseldas aga lehekratt laupäevases Lääne Elus, ajades parastava muigega (ilmselt) segi ülevaate senistest maailmameistritest. Tegelik nimekiri on järgmine: Brasiilia on seni 21 toimunud MMi jooksul võitnud tiitli viiel korral, Itaalia ja Saksamaa on neljakordsed maailmameistrid. Kahel korral on võidutsenud Uruguay, Argentina ja Prantsusmaa. Ühekordsed võitjad on Inglismaa ja Hispaania. 22. maailmameister selgub 18. detsembril. Sel päeval tähistatakse ka Katari rahvuspüha.

Pühapäevane avamäng MMi võõrustava Katari ja Ecuadori vahel kujunes veidi ootamatult, aga asjatundjate ennustusel siiski etteaimatavalt ühepoolseks. Lõunaameeriklased olid kindlalt üle ning saavutasid nende kapteni, 33aastase Enner Valencia löödud väravatest 2:0 võidu. Esimest korda MMide ajaloos kaotas korraldajariik kohe avamängus. Ühel korral ei ole korraldajariik finaalturniiri alagrupist edasi pääsenud. See juhtus 2010. aastal Lõuna-Aafrika vabariigis. Praegu on selline oht reaalselt terendamas Katari rahvuskoondisele. Avamängus kõrbemist vaatas tribüünilt pealt ka emiir ehk Katari praegune valitseja.

