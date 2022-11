Vormsi lasteaed-põhikool tähistas sünnipäevi

Tähtpäevi seoses koolimajaga oligi mitu, seega just sünnipäevi.

85 aastat tagasi novembris alustati praeguses Vormsi koolimajas õppetööd. 51 aastat tagasi novembris avati Vormsil esmakordselt lasteaed Hullo küla veerel mändide all armsas ühekordses puitmajas. Uuem, kaasaegsem lasteaed Vormsi põhikooli osana avati oktoobris 2002.

Meenutasime, et Vormsi koolimaja raamatukogu ruumes avati saare internetipunkt oktoobris 1991.

Nendeks tähtpäeviks tulid külla kunagised Vormsi lasteaia-põhikooli vilistlased Ivari Sarapuu ja Maido Jäämees.

Nad on omandanud väärikad ametid, millest nad huvitavalt rääkisid, näitasid videot. Sarapuu on vastutanud laevakaitsemeeskonna ülemana operatsiooni Atlanta eest, hetkel on ta sukeldumisinstruktor ning Revali merekooli instruktor.

Jäämees õppis põllumeheks ning on töötanud põllumehena Rootsis. Töömehetee jätkus merenduses. Ppraegu toob leiva lauale logistikuamet.

Südamlikult meenutati möödunud kooliaegu, kuulati talharpajate kontserti, mõistatati ja vastati lustlikele viktoriiniküsimustele, mis nõudsid koolimaja ja selle ümbruse tundmist.

Nagu iga pidulik hetk, lõppes koolimaja sünnipäevgi kohvi ja tordiga. Kauni maitsva tordi valmistas Vormsi kooli kokk Geidy.

Kõik vilistlased kutsutakse kokku eeloleval suvel.