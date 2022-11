Kõmsi küla sai telesaate abiga jõusaali

Kõmsi küla elanikud saavad tulevast nädalast treenida päris oma jõusaalis, mille aitas korda teha ja sisustada heategevuslik telesaade „Abikäsi”.

„Tegid meile jõusaali valmis. Erilise üllatusena saime ka jõumasinad,” ütles Kõmsi külaseltsi juht Lilia Urb Lääne Elule. Üks trenažöör oli külaseltsil endal, lisandus kaheksa. „Treenida saab kõiki lihaseid,” märkis Urb.

Jõusaal asub Kõmsi külamajas, mida selts on aasta otsa remontinud. Jõusaal on esimene ruum, mis on täiesti valmis, ja külarahvas hakkab seda kasutama.

