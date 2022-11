Stoicescu: Poola sattunud raketitabamusele tuleb reageerida jõuliselt

Kolmapäeva õhtul kohtus julgeolekuekspert ja kevadistel valimistel Eesti 200 kandideeriv Kalev Stoicescu Haapsalus huvilistega, kellega rääkis Ukraina sõjast ja Poolat tabanud raketist.

Ehkki Stoicescu oli haapsallastega valmis rääkima ka kohalikest muredest, huvitas kultuurimajja kogunenud inimesi siiski eelkõige sõda Ukrainas ja selle üleilmsed mõjud.

Stoicescu alustas oma esinemist eelmisel õhtul Poolat tabanud raketi teemal. Tema hinnangul ei tohi NATO Poola sattunud raketitabamusse suhtuda leebelt ega piirduda ainult hukkamõistva avaldusega koos ähvardusega, et kui midagi sellist veel juhtub, siis näete, mis teeme. „See on vale tee, sellest jääb väheks. See on väga pehme reaktsioon ja Venemaa võtab seda kui nõrkust,“ ütles Stoicescu.

