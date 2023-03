Eesti 200 ridades riigikokku pürginud Kalev Stoicescu ütles, et nii suurt valijate numbrit ei osanud ta oodata ja on tulemustega väga rahul. „Olen loomult optimistlik inimene, aga et nii hästi erakonnal ja endal läheb, ei osanud oodata,” ütles Stoicescu. Ta sai valimistel 3663 häält.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!