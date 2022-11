Juhtkiri: suur saladus

Punamonumentide ja nõukogude sümboolika eemaldamine avalikust ruumist on kujunenud nagu justiitsminister Lea Danilson-Järgi kinnisideeks. Just justiits-, mitte kultuuri-, kaitse- ega riigihalduse minister on see, kes punasümboolika eemaldamise teemal sõna võtab. Jääb mulje, nagu oleks punamonumendid Eesti riigi kõige põletavam justiitsprobleem. Teisalt – pole oluline, mis värvi on kass, peaasi, et hiiri püüab.

Kummalisem on aga, kuidas kõike punamonumentidega seonduvat üritatakse saladuslooriga ümbritseda. Suvel moodustati riigikantselei juurde monumendikomisjon, mille ülesanne oli korraldada avalikus ruumis asuvate okupatsioonivõimu sümbolitega hauatähiste ja mälestusmärkide eemaldamine või asendamine neutraalse tähisega. Selle komisjoni koosseis on salajane. Nüüd on see salajane töörühm koostanud salajase nimekirja 322 okupatsioonivõimu mälestusmärgist ja hauatähisest ning andnud neile oma hinnangu ja soovitused, mida maha võtta ja mida alles jätta. Tõsi, on lubatud, et salastatud koosseisuga monumendikomisjon avaldab oma salajase töö tulemused 30. novembril.

Nüüd on moodustatud juba järgmine komisjon, mille koosseis on samuti salajane. Ühe info järgi hakkab uus salajane komisjon tegelema hoonetega ja nendel leiduvate okupatsioonisümbolitega, samas ütles justiitsminister „Aktuaalsele kaamerale” antud intervjuus, et uus komisjon luuakse pigem vaidluste jaoks, mis võivad monumentidega seoses tekkida. Komisjoni koosseisu salastamist põhjendas Danilson-Järg aga vajadusega kaitsta komisjoni liikmeid Putini kättemaksu eest.

Jääb vaid nõustuda kultuuritegelase Mart Juure postitusega Facebookis. Juur kirjutab, et juhul, kui me juba venelasi kartma hakkame, peaks ka valitsuse koosseis salajane olema. Ja kaitsevägi. Ja politseinikud ja kõik teised riigiametnikud peaksid olema salajased. Ja ajakirjanikud ja kirjanikud ja nii edasi. Ja üldse kõik eestlased tuleks sel juhul salastada.