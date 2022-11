Juhtkiri: harjumuse jõud

Väikese linna autojuhtidel on kodulinnas liiklemise kord harilikult pähe kulunud, seepärast ei pööra nad liiklusmärkidele tähelepanu. See on ka mõistetav – reeglina on märgid aastast aastasse samad ja kui kord on teada, ei ole nende vaatamiseks vajadust.

Keerulisemaks läheb siis, kui ühes kohas käib pidev liikluskorralduse muutmine. Ka see on juhile teada, kuid tekitab sellisesse kohta sattudes alati ebakindluse, milline kord just praegu kehtib. See on hästi näha Haapsalus Rootsituru ringil – sõidukid lähenevad ringile äärmise ettevaatusega. Kui tähelepanu peaks hetkeks hajuma, on viga kerge tulema ja ringil käimata või, nagu Haapsalu sõiduõpetaja Andrus Must ütles, inglaste moodi vasakult poolt ringile lähenedes on Ehte tänavalt jõutud juba lossiplatsile, sest suvel nii võis. Ei usu, et juhid pahatahtlikkusest ringil liikluseeskirja rikuvad, et veidi sõiduaega ja -kulu vähendada, pigem on tegemist siiski harjumuse suure jõuga.

Suviti on raskem talvise harjumuse järgi toimetada, sest Ehte tänavalt ringile sõita ei saagi – terrass on ees. Kindlamaks ei tee liiklemist ka liikluskorralduse muutumisest teada andev märk, sest see on seal justkui aasta läbi.

Ehk tuleks linnavalitsusel kaaluda Rootsituru ringile püsiva lahenduse leidmist. Praegu sellele veel mõeldud ei ole. Liikluse muutus on seni vajalik olnud selleks, et Talumehe kõrts saaks välja panna terrassi. Kui terrass maha võetakse, on tegemist taas ringristmikuga.

Harjumuse järgi liiklejatel tekib uue liikluskorralduse puhul probleeme mujalgi. Näiteks täitus linn pärast Posti tänava remonti 30 alale viitavate märkidega. Autojuhid ei oska esmapilgul neid märgata ja kui teataksegi, on lihasmälus sees nendes kohtades veidi rohkem gaasi vajutada, kui ühel hetkel lubatud on.