Lääne Elu paberleht laupäeval, 12. novembril

Lääne-Nigula kaasava eelarve objektid hakkavad valmima

Osa kaasava eelarve objekte Lääne-Nigula osavaldades on valmis, mõned veel valmimas, üks – Pürksi laululava – jääb üldse tegemata.

Eestirootslaste valimised võitis Ülo Kalm

Äsja lõppenud Rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimistel kogus taas konkurentsitult enim hääli rannarootsi muuseumi direktor ja eestirootslaste kultuurinõukogu esimees Ülo Kalm. Kalmu poolt hääletas 44 valijat, mida on poole rohkem kui 26 häälega hääletustulemustes teiseks jäänud Elna Silmbergil.

Heino Niklas: kui laps tahab heaks inimeseks kasvada, siis ta kasvab

Läänemaa aasta isa 2022 ja neljandat põlve rannakalur Heino Niklas leiab, et lapsed kasvavad ise – ei keerulist ole seal midagi. Kui parasjagu Värska spaas puhkava Niklase telefon teisipäeval helises ja ta sai teada, et on valitud Läänemaa aasta isaks, juhtus midagi ebaharilikku – ta läks endast välja. „Nojah,” ütleb Niklas mõned tunnid hiljem Lääne Elule. „Ei oodanud sellist pauku.”

Et homsed uudised lugemata ei jääks, telli Lääne Elu siit!