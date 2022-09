Juhtkiri: kooli!

Tarkusepäev, 1. september puudutab mingil moel kõiki. Kellel on ees kooli minek – mõnel ka esimest korda –, kelle jaoks tähendab see tööaasta tegelikku algust, mitte ainult ettevalmistusi selleks. Kellel lähevad kooli lapsed või lapselapsed, kes meenutab enda kooliteed. Viimasest pole meist õnneks pääsenud keegi.

Kõige põnevam aeg tundub algavat Haapsalu linna algkoolis. Kas tuleb nüüd öelda, et minnakse uude või vanasse majja? Vana maja, kus linna algkool kohe uuesti tööle asub, näeb renoveerituna ütlemata uus välja.

Hulga uuem maja, milles kool kaks remondiaastat töötas, on nii vana ja väsinud, et läheb varsti ilmselt lammutamisele, et teha ruumi juba mõne aasta pärast, kui tuuled soodsad ja taevas kaela ei kuku, valmivale uuele koolimajale.

Majad majadeks – hoopis tähtsam on, mida lapsed neis majades õppima hakkavad.

Ka sellest anname tänases lehes ülevaate, sest lisaks riiklikule õppekavale on koolidel võimalik õpetada valikaineid ning keskenduda õppetegevuses mingile kindlale suunale.

Läänemaal peetakse oluliseks liikumist ja sporti. Õpetatakse ettevõtlust ja majanduse algtõdesid. Mitu kooli pööravad tähelepanu kooliaedadele ja püüavad koos lastega midagi kasvatades lapsed näppe pidi mulda saada. Kahes koolis on võimalik õppida fotograafiat ja toimetamist videotega või sotsiaalmeedias.

Pea kõigis Läänemaa koolides asub õppima mõni koolilaps Ukrainast. Neil on õppida palju rohkem kui meil, aga kindlasti suudavad nemad meile samuti nii mõndagi õpetada. Näiteks teistsuguste olude ja elusaatuste mõistmist.

Mida soovida? Loomulikult indu ja uudishimu, sest nendeta pole õppimist. Visadust ikka ka, sest alustatu tuleb ilusti lõpule viia. Sõbralikku meelt kogu koolirahvale samuti.

Võibolla veel vast seda, et kooliminek ja õppimine ei oleks ainult laste privileeg. Täiskasvanud tahavad ju ka õppida. Kes pooleli jäänud haridusteed jätkata, kes uut ametit õppida või end oma praeguses täiendada.

Mõnusat õppimist ja õpetamist kõigile!