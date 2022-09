Internetikasiinod Eestis – kõik, mida sul on vaja teada

Oled uus mängija, kes otsib parimaid kasiinosid Eestis? Või ehk kogenud mängija, kes soovib proovida vahelduseks internetmänge? Siin on kõik, mida sul on vaja, et hakata mängima internetikasiinos olevaid mänge Eestis.

Tänu kindlatele regulatsioonide olemasolule ja kiirestiarenevale IT-sektorile on Baltiriigid online hasartmängude epitsenter Euroopas. Selles artiklis püüame vastata mõnele olulisemale küsimusele, millele ehk soovid saada vastust enne sellesse hobisse sukeldumist.

Kuidas online hasartmängud Eestis toimivad?

Väga sujuvalt. Erinevalt paljudest teistest Euroopa riikidest on Eestis selged eeskirjad, mis aitavad inimestel mängida internetimänge seaduslikult. Seadusandluse juurde jõuame hiljem – alustame kõigepealt põhilisest.

Kõik, mida sul on Eestis internetis mängimiseks vaja, on internetikasiino. Õiget valikut aitavad sul langetada paljud võrgus leiduvad arvustused ja reitingud kasiinode kohta. Mis veelgi parem – täieliku loendi kõigist Eestis litsentseeritud hasartmängufirmadest leiad Eesti Maksu- ja Tolliameti veebilehelt. See hõlmab internetikasiinosid ja hasartmängulehekülgi, loteriisid, traditsioonilisi kasiinosid ja isegi kasiinokruiise.

Pärast oma lemmiksaidile registreerumist pead säästma pisut raha ja nautima. ELi liikmeks olemine aitab sellele kaasa. Eestlastel on mitte ainult juurdepääs kümnetele maksemeetoditele kasiinodes, vaid peaaegu kõik neist võtavad vastu eurosid.

Milliseid mänge ma mängida saan?

Peaaegu kõiki klassikalisi kasiinos mängitavaid mänge saab mängida ka Eesti internetikasiinos. Nende alla kuuluvad pokker, blackjack, rulett ja bakaraa – kõik väga populaarsed mängud Baltimaades. Samuti pakub pidevalt arenev live-kasiino sektor mõnesid üllatusi neile, kes uusi asju proovida soovivad.

Ent ei ole üllatus, et ka mänguautomaadid on igas kasiinos populaarsed. Leiad sadu Eesti parimaid kasiinosaite, sealhulgas pakkumisi kümnetelt parimatelt kasiinotarkvara pakkujatelt kogu maailmas.

Näiteks on üks parimaid kasiinotarkvara pakkujaid Greentube, Viinis asutatud üks maailma juhtivamaid kasiinomängude tootjaid. Täna on nende tooted saadaval peaaegu kõigis suuremates kasiinodes. Greentube’i koguportfell ulatub keerukatest lauakasiinomängudest kuni mõnede parimate online mänguautomaatideni.

Kas online hasartmängud on Eestis seadusega lubatud?

Online hasartmängud on Eestis seadusega lubatud, kuid rangelt reguleeritud. Kui see nii ei oleks, oleks see artikkel üsna lühike, eks ole ju?

Eesti hasartmänguseadus on lühike, lihtne ja väga tõhus. Lühidalt öeldes võib iga ettevõte taotleda litsentsi seni, kuni ta nõuetekohaseid kanaleid kasutab. Hasartmänguturu litsentsimise ja reguleerimise eest vastutab Eesti Maksu- ja Tolliamet (EMTA).

Eesti hasartmänguseaduse ilu seisneb selles, et see katab kõik, mida oskad soovida, nii võrgus kui ka võrgust väljas. Eesti hasartmänguseadus hõlmab hasartmänge, osavusmänge, spordikihlvedusid ja piljardi kihlvedusid.

Ainus erand eelmainitud eeskirjades on lotopiletid. Riiklikke loteriisid tohib korraldada üksnes riiklik lotoettevõte.

Online hasartmängu reguleerivad eeskirjad Eestis on paeluvad ja see ongi peamine põhjus, miks see sektor riigis õitseb. Kokkuvõtteks võib öelda, et Eesti on üks väheseid riike maailmas, mis aktsepteerib maksuvabasid firmasid. Lisaks on vastuvõetavad ka välismängijad ja seda konkreetsete piirangute raames.

Tegu on ühe liberaalseima süsteemiga maailmas, kui räägime riikidest, kus kaugjuhitavad hasartmängud on lubatud. Kaasa aitab see, et asi on selge, sisutihe ja kõikehõlmav.

Kui palju kasiinosid Eestis on?

Eesti on suhteliselt väike riik, kuid saadaolevad hasartmänguteenused on rahvastiku arvuga proportsioonis. Kokku on võimalik mängida 49 seadusega lubatud haruasutuses 10 linnas kogu riigis.

Siiski võib paljusid neist kirjeldada kui mänguautomaate ilma tegeliku kasiinokorruse või -laudadeta. Mõned neist on pokkeritoad, eelkõige Tallinn pakub live pokkerimängukohti.

Enamik kasiinodest kuuluvad paarile suurele brändile. Esimesena tuleb meelde Olympic oma märkimisväärseima mängijaga Baltimaades.

Mis puudutab internetkasiinosid, siis on neid rohkem. Eestis on kaugjuhitavate hasartmängulehekülgede omamiseks ja käitamiseks saanud litsentsi 25 korraldajat. Siiski võib iga omanik kasutada erinevaid asukohti ja kaubamärke – ja paljud seda teevadki. Sellest tulenevalt on raske hinnata, kui suur on saadaolevate internetikasiinode täpne arv, eriti siis, kui võtta arvesse ka maksuvabad firmad.

Käesolev artikkel võtab kokku olulise teabe internetikasiinodest Eestis. Loodame, et leiad järgmises raundis selle, mida otsid ja edu sulle!