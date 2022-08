Tööinspektsioon: mõistagi on kooliajal esimesed sammud töömaailmas igati teretulnud

„Tahan suvel tööle!” teatas oma toa ukse lahti löönud 13aastane järeltulija juunikuus.

Esimene mõte seda kuuldes oli: „Issand olgu kiidetud!”. Päris üllatusena see ei tulnud. Vestlusest teemal, miks on vaja uut arvutit, kui vana on ainult mõneaastane, töötab oma tüübile ja võimetele vastavalt, oli juba paras tüdimus.

Ega midagi, tehku endale võimalused selgeks ja hakaku otsima. Igaks juhuks hoiatan ette, et tõenäoliselt on temavanuse inimesehakatise tööle võtmiseks mõnesugused tingimused, mida ta ise ka peaks teadma, kui end tööle küsib, ja vaevalt keegi talle lihttöö eest üle miinimumpalga maksaks. See väga ei heidutanud, isaga oli kokkulepe juba sündinud – kui poiss ise midagi teenib, siis tema paneb juurde.

Mõne aja pärast saabub pettunud noormees, kes just leidis, et täistööajaga ta töötada ei tohi. Urisema ajas, et töötada ei tohi rohkem kui pool koolivaheajast.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!