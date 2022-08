Galerii: promenaadil jätkub käsitöölaat

Malle-Liisa Raigla fotod

Täna jätkub Haapsalu promenaadil Valge Daami käsitöölaat, mis nagu eilegi meelitas laadaala paksul rahvast täis.

Valge Daami käsitöölaat toimub promenaadil teist aastat. Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi ütles, et möödunud aastal tundus traditsioonilise käsitöölaada korraldamine promenaadil mõnus. Mullu kolis laat Karja tänavalt promenaadile Posti tänava remondi tõttu.

Valge Daami pidustused võtavad kogu ruumi Aafrika rannast kuursaalini. Kultuurikeskuse infojuhi Janne Silla sõnul on alal kauplemas 112 müüjat. Peamiselt paistavad tema sõnul silma ehete ja keraamika müüjad, kuid on ka kõike muud. „Kõige parem on ise vaatama tulla,” ütles Sild.