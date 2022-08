Juhtkiri: milleks raha raisata?

Posti tänav on olnud kui üks kannatuste rada, millega kaasnevad mured ei taha ega taha lõppeda. Juba enne ehituse algust ei andnud tänavale maasikuarhitektuurilise lahenduse loonud Lootusprojekt teele rohelist tuld, sest projekt oli pelgalt tee-ehituse keskne, mitte ei lahendanud terviklikult peatänavat ega haljastust.

See aga tekitab küsimuse, miks Posti tänaval üldse maastikuarhitektuurilist lahendust vaja oli? Teistele teeremontidele pole Haapsalu linnavalitsus seda tellinud, vaid vahetanud asfaldi ja kõik. Praegu kukkus nii välja, et Haapsalu linnavalitsus maksis 9000 eurot pelgalt selle eest, et teada saada, millised pingid ja lambid Posti tänaval olla võiksid.

Tundub, et Posti tänavale lasi linnavalitsus eskiisi koostada vaid selleks, et arhitektide liidu ees linnuke kirja saada. Enne remondi algust, kaks aastat tagasi sügisel käisid liidu juhid linnavalitsusega vestlemas, sest kartsid, et kiirustades ja väikese eelarvega keerab linnavalitsus peatänava untsu. Nad manitsesid, et linnaruum on väärt enamat kui vaid sile asfalt ja parkimiskohad.

Eskiisi seletuskirjas lahendas arhitekt ka praegu üles kerkinud punamonumentidega oleva probleemi. Miks mitte võinuks tee-ehitusega samal ajal monumendid juba kalmistule viia, kus on nende koht. Sel viisil teisaldati ka Taebla kooli juures olnud haud kalmistule. Aasta eest olid küll olud teised, kuid positiivse kuvandiga ei olnud monumendid ka siis.

Ometi kukkus välja nii nagu ikka. Arhitekt tegi töö ära, projekteerija alustas oma nägemuse järgi ja ehitaja jätkas kõike veel omasoodu – vähemalt selline mulje on erinevate osapoolte juttudest jäänud. Ja tulemuseks on küll heledam, kuid konarlikum tee kui varem, mis ühest küljest vajab veel sisse elamist, kuid millega käivad probleemid jätkuvalt kaasas, sest Posti tänav ei ole veel valmis.