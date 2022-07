Galerii: Vee tänaval käib asfalteerimine

Malle-Liisa Raigla fotod

Täna on kella 23ni asfalteerimise tõttu suletud Vee tänav, kus sama tänava äärde parklaid ehitav ettevõte Ottson OÜ parandab asfalteeritud sõiduteel need kohad, mis on parklaehitustega lõhutud.

Tee äärde ehitatavad parklad veel valmis ei ole. Krahviaia poole ehitatavas parklas on küll kivid juba maas, kuid enne autode parklasse laskmist tuleb kivide vahed täita liivaga ja parkla joonida. Teisele teepervele ja Vaba tänavale kultuurimaja kõrvale ehitatavad parklad on veel ehitusjärgus. Ettevõttel on plaanis kõik kolm ehitatavat parklat joonida korraga.

Lisaks parklatele ehitas ettevõte ka Vaba tänava Haigla bussipeatusest kõnnitee Vee tänava tenniseväljaku sissesõiduni. Kõnnitee on jalakäijatele avatud.

Kolme parkla ehitus läheb linnale maksma 390 000 eurot ja valmis saavad parklad 25. augustiks. Haapsalu linnavalitsus sai parklate ehituseks toetust piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist.