Karmel Naudre: tahan näitlejana pidevalt uut avastada

Haapsalust pärit noor näitleja Karmel Naudre tuuritab komöödiateatriga mööda Eestimaad ja reedel näeb teda koos Juss Haasmaa ja Marika Koroleviga lavastuses „Kui palju maksab mees?” Haapsalu linnuses.

Lõpetasid eelmisel aastal Viljandi kultuuriakadeemia näitleja eriala ja saanud nüüd elada aasta aega näitleja elu. Kas Eestis on sinu kogemuse põhjal alustavatel näitlejatel lihtne tööd leida?

See on nii suhteline. Kuna kõik inimesed on nii erinevad, ei saa nad ka näitlejatena olla ühte masti. Mina tunnen, et on olnud väga hea aasta ja olen saanud teha väga palju erinevaid asju. Hakkasin kohe pärast teatrikooli osalema projektides ja vahepausi pole kordagi tekkinud. Olen saanud proovida kõikvõimalikke žanre ja vorme, nii et selles osas on mul olnud väga õnnelik aasta.

