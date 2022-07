Juhtkiri: jämedam ots on tööotsija käes

Töötukassa värske tööjõuvajaduse baromeetri järgi on mitmes sektoris taas tööjõupuudus. Kui aasta-poolteist tagasi oli olukord vastupidine –

koroonakriis suurendas ametite hulka, kus tööjõudu oli üle –, siis praeguseks on taas kasvanud puudujäägiga ametite hulk. Turismitöötajad, meelelahutus, restoranid – kõik on taas olukorras, kus töötajate värbamine on keeruline.

Läänemaal oli eilse seisuga 664 registreeritud töötut, mis on 7,6 protsenti maakonna töövõimelisest elanikkonnast. Arv tundub suur, kuid ettevõtjate hinnangul ongi selline hulk inimesi neid, kel polegi Läänemaa tööturule asja. Sellel väitel on kaks tahku – tööotsija ja tööandja oma.

„Need, kes käivad end tööle pakkumas, ükskõik, kui lihtne see töö ka pole – neile tundub, et see töö ei ole talle sobiv. Ja kui on vähegi oskusi või vastutustunnet nõudev ala, siis tundub omakorda meile, et tööotsija pole meile sobiv,” tõdes Haapsalu uksetehase juhataja Ago Soomre. „Ega meil siin ruumi uuteks investeerimisteks vähemasti minu arvates ole – sul pole neid kellegagi teha.”

Tööandjad märgivad, et keeruline on leida inimesi vahetustega tööle. Eriti hädas on need toitlustusasutused, kes soovivad kokka palgata hooajaliselt. Viimasel ajal ei ole lihtne leida ka toitlustusse klienditeenindajaid ning majutusasutustesse koristajaid.

Läänemaa toiduainetööstuse ettevõtted on juba mõnda aega otsinud leevendust välistööjõu palkamisest. „Mina olen kahel käel nõus selliseid inimesi tööle võtma, aga nad ei jõua Eestisse, siin on liiga ranged reeglid. Aga niisuguse tööjõupoliitikaga kaugele ei jõua,” ütles Haapsalus pagari- ja kondiitriäriga tegelev Margit Vatku.

Pea kõik tööandjad on seisukohal, et jämedam ots on praegu tööotsija käes.