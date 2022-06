Haruldased Porsched kogunevad laupäeval Haapsalu promenaadile

Laupäeval alustavad unikaalsed Porsche Classic autod Haapsalust ühissõitu, mille sihiks on Porsche ring Audrus.

Enne teele asumist tehakse 2. juulil kell 10-11 peatus Haapsalu promenaadil, kus umbes 30 autot pargitakse ühispildiks kõlakoja ette ja seejärel avatakse promenaadil sündmuse meenutuseks Porsche pink.

Porsche Classic autod on unikaalsed autod, mis on olnud tootmisest maas vähemalt 10 aastat. Vanimad neist on kuni 70 aastat vanad.

Laupäevane ettevõtmine on mõeldud küll vaid asjaosalistele, kuid lühikese peatuse ajal on autosid uudistama oodatud kõik huvilised.