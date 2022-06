Malle-Liisa Raigla fotod

Juuniküüditamise 81. aastapäeval tõid Risti mälestusmärgi juures kõnelejad välja, et sõda Ukrainas on küüditamise aastapäevade meenutamise taas aktuaalseks muutnud.

„Mõned aastad tagasi oli tunne, et need mälestuspäevad käsitlevad väga kauget minevikku,” ütles Lääne-Nigula volikogu esimees Mikk Lõhmus. „Kahjuks tänane maailm näitab, et aastakümned mööduvad, aga maailmast meile suhteliselt lähedal sünnivad samasugused hirmsad asjad. See näitab, et mäletamine on vajalik.”

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!