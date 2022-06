Keeletark: taikari lööma

8. juunil on Ernst Enno sünniaastapäev. Ado Säärits kirjutas Enno kohta 1934. aasta Eesti Kirjanduses: „Enno on esimesi meie lüürika rajajaid.“ Lauri Sommer on Ennot seevastu nimetanud eesti luule introvertse suuna kaitsepühakuks.

Enno oli pärit Lõuna-Eestist ja murdesõnu pudenes ka tema tekstidesse. Mida võiks tähendada taikari lööma? Lauri Sommer on Enno valikkogu „Imelikku rada pidi“ järelsõnas maininud, kuidas Enno seletanud keeleteadlasele ja murdeuurijale Andrus Saarestele, et taikari lööma on ühelt jalalt teisele hüpates karutantsu tantsima. Näiteks on Enno kirjutanud oma proosaraamatus „Minu sõbrad“, et „tuldakse muidu päris nina pääl taikari lööma“.

Taikari lööma on ühtlasi ka Saareste seletavas sõnaraamatus ja seda vallatlemise, tembutamise tähenduses.