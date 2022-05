Muuseumiööl on avatud kaks pühakoda

Laupäevasel muuseumiööl on lisaks muuseumidele Haapsalus kl 18–21 avatud ka kaks pühakoda – promenaadil asuv Maarja-Magdaleena õigeusu kirik ja Jaani kirik. Täistundidel kl 19 ja 20 räägitakse mõlemas pühakojas ka kirikust ja kogudusest. Linnusemuuseumi osana pääseb laupäeva õhtul ka toomkirikusse.

„Kui huvi on, siis järgmisel aastal tahaks muuseumiöö tegemistesse kaasata teisigi pühakodasid,” ütles Läänemaa muuseumide juht Anton Pärn. Ta lisas, et kui mitmes Haapsalu muuseumis on muuseumiööl sümboolne üheeurone pilet, siis pühakodades piletit ei ole, küll aga on oodatud annetused, nagu kirikutes ikka.

Laupäeva õhtul on muuseumiöö „Öös on unistusi” puhul mäluasutused tavapärasest kauem lahti, mitmes muuseumis on ka eriprogramm. Lisaks saab sõita Peetrikesega, rongis kehtib laupäeva õhtul viieeurone sooduspilet.