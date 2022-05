Omniva suleb pooled Lääne-Nigula postipunktid

Eesti Post tahab hajaasustusega 1500 km² suuruse Lääne-Nigula valla kõige kaugemates nurkades sulgeda kolm raamatukogudes asuvat postipunkti ja viimase postkontori.

Rõude raamatukoguhoidja ja postipunkti pidaja Janet Kärp kuulis sulgemisplaanist Lääne Elult ja jäi esimese hooga sõnatuks. „Ah soo! Minu jaoks on see üllatus ja šokk,” ütles ta lõpuks. „Nüüd ma saan aru, miks mulle uut makseterminali ei ole saadetud… Ma ei kujuta ette… Ei no muidugi… Suretame siis maaelu täiesti välja. Kuidas ma saadan 70aastase vanaproua Haapsallu, kui ta saaks siin asjad aetud?!”

Omniva avalike suhete juht Kristina Haavala kinnitas Lääne Elule, et ettevõte on teinud Lääne-Nigula vallajuhtidele ettepaneku sulgeda Noarootsi postkontor

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!