Juhtkiri: ongi kogu regionaalpoliitika

Omniva on alustanud mastaapset postivõrgu reformi. Saaremaal sulgeb riigifirma kaheksa postipunkti. Läänemaal Lääne-Nigula vallas on tehtud ettepanek panna kinni pooled postiasutused – valla viimane postkontor Pürksis ja kolm postipunkti kohaliku omavalitsuse kaugemates nurkades. Samuti on plaanis ära korjata suurem jagu postkaste.

Küsimusele, miks suletakse Lääne-Nigula vallas neli postipunkti, tuleb vastus, et „klientide vajadus” nende järele on väike: arveid seal enam ei maksta, kirju ja postkaarte ei saadeta. Postipunktipidajatest raamatukoguhoidjad seevastu ütlevad muud – kirju ja postkaarte saadetakse järjest rohkem. Jutt kahjumlikust universaalsest postiteenusest aga kõlab aasta-aastalt mantrana – mullu kaks miljonit eurot, tunamullu kolm miljonit eurot. Eesti Post aga ei tegele ainult universaalse postiteenusega. Eesti riigile kuuluva kontserni puhaskasum mullu oli 14 miljonit – neli miljonit rohkem kui tunamullu.

Jutt universaalse postiteenuse kahjumlikkusest ei päde, sest universaalne postiteenus ei pea ega saagi olla kasumlik. Ääremaal kasumit ei teeni. Samas teeb riigiettevõte ise kõik selleks, et see, mida ta ise nimetab klientide vajaduseks, kahaneks. Arvete maksmine postipunktides kahanes drastiliselt, kui Omniva tõstis teenustasu. Kui teenustasu on sama suur kui arve ise, siis muidugi leiab inimene teise võimaluse. Kui postmarke on varsti võimalik tellida ainult Omniva e-poest, siis kahaneb ilmselgelt ka kirjade ja kaartide saatmine, ning ääremaalt võib lõpuks kokku korjata kõik postkastid.

Universaalne postiteenus ehk võimalus pakki ja (tähitud) kirja saata ning marki ja ümbrikut osta tõmbub pöördumatult koomale, nagu tõmbub koomale terve Eesti – ääremaalt väiksematesse keskustesse, sealt maakonnalinnadesse, edasi Tallinna, kus liigub raha. Ülejäänud Eesti kahjumliku ripatsina aga hääbub ja haagitakse lõpuks lõplikult Tallinnast lahti. Ongi kogu regionaalpoliitika.