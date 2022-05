Algas viimane nurmenukuvaatlus

Neljandat ja viimast korda koguvad Tartu ülikooli teadlased teadusalgatuse „Eesti otsib nurmenukke“ kaudu kõigi eestimaalaste abiga nurmenukkude andmeid, mis annavad olulist infot meie muutuva looduse kohta. Kodulehe nurmenukk.ee kaudu saavad kõik nurmenukuvaatlusi sisestada ükskõik millises Eesti või Euroopa paigas.

Nurmenukuvaatluse tegemiseks tuleb leida nurmenukud ja vaadata ühes paigas kuni 100 nurmenukutaime õie sisse. Nurmenukul on kahte tüüpi õisi: S ja L. Kodulehe nurmenukk.ee abil tunneb õite erinevuse kergesti ära ja saab vajaliku info teadlastele edastada. Lisama peaks ka foto vaatluskohast, mistõttu on lihtne vaatlust teha nutiseadmega. Kui nurmenukke on vähem, piisab ka vähemate õite määramisest. Harilik nurmenukk kasvab teeäärtes, niitudel, parkides ja metsaservadel, üldiselt eelistab ta päikesepaistelisi kohti.