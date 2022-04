Prantslased valivad pühapäeval presidenti

caption id="attachment_360314" align="alignnone" width="2000"] Presidendikandidaadid Emmanuel Macron ja Marine Le Pen pidasid kolmapäeval maha valimisdebati. Foto Ludovic Marin-Pool/ SIPA / SCANPIX[/caption]

Pühapäeval valivad prantslased endale uue presidendi. Valimiste teise vooru jõudsid praegune riigipea Emmanuel Macron ja Rahvusrinde juht Marine Le Pen.

Läänemaa oma prantslane, Haapsalus kohvikut pidav Stéphane Clavel kavatseb kindlasti valima minna ja lubab oma oma hääle anda Macronile. „Ta ei meeldi mulle küll eriti, aga ma ei vali äärmusi,” põhjendas Clavel oma valikut. Ta lisas, et ei saa elada välismaal, olles rassistlik või ksenofoobne prantslane. „Kas oleks võimalik, et elaksin ja töötaksin näiteks Marokos ja valiksin Le Peni, kes ütleb, et kõik araablased välja?! Võimatu,“ arutles ta.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!