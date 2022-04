Vormsilased teevad Rälby sadama korda

Vormsi sai rannakalanduse seltsi kaudu 80 000 eurot toetust, et hakata korda tegema jõude seisvat ja hüljatud Rälby paadisadamat.

80 000 euro eest on kavas kindlustada muuli, rajada slipp ja süvendada faarvaatrit, et kohalikud kalamehed saaksid merel käia. „Loome tingimused, et Rälby oleks päriselt paadisadamana kasutatav ja tekiks paadiga merele minemise võimalus,” ütles Vormsi vallavanem Maris Jõgeva Lääne Elule.

Sadamal on kehtiv detailplaneering, hanke kuulutab vald varsti välja. Sadamaehitus peaks pihta hakkama suvel.

„See on esimene etapp, esimesed tööd,” ütles Jõgeva. Pärast seda vaatame, kuidas edasi tegutseda.”