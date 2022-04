Töötukassa korraldab värbamispäeva

Läänemaa värbamispäev toob esmaspäeval Haapsalu kultuurikeskusse kokku nii tööd otsivad inimesed kui ka kümmekond Läänemaa tööandjat.

Töötukassa Läänemaa osakonna juhataja Evelin Kullisoni sõnul on 19.–21. aprillil üle-eestiline töötukassa virtuaalne töö- ja karjäärimess, kus tööandjatel on võimalus vahendada tööpakkumisi ka kodumaalt põgenenud ukrainlastele. „Kuna Läänemaa ettevõtted on olnud passiivsed üle-eestilisel töömessil osalema, otsustasime päev enne virtuaalmessi korraldada Läänemaa värbamispäeva ja sinna on oodatud kõik tööd otsivad inimesed,“ ütles Kullison.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!