Töötuid on Läänemaal veel vähe

Ehkki Läänemaal pole töötuid palju, võib lähikuudel töötus kasvada.

Eilse seisuga oli Läänemaal 640 registreeritud töötut, neist 13 olid sel sügisel oma endiselt töökohalt koondatud. Viimase viie aasta võrdluses on 7. oktoobril olnud töötuid vähem vaid 2021. aastal. „Selle näitaja poolest võiks öelda, et olukord on parem kui varem,” ütles töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool. „Aasta dünaamika on olnud tavapärane: töötuse tipp jäi märtsi, pärast seda langes, viimased kuud on olnud stabiilsed.”